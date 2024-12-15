ثورة غضب على كهربا بعد إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة.. والجمهور يطالبه بمغادرة الأهلي

تصدر لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد أن أضاع ركلة ترجيحية حاسمة، وتسبب في خسارة نادي الأهلي أمام نادي باتشوكا 5/6، بضربات الترجيح.

غضب جماهير الأهلي على محمود كهربا

أثار لاعب الأهلي محمود كهربا غضب جماهير الأهلي، الذين أكدوا أنهم كانوا ينتظرون مواجهة ريال مدريد، مؤكدين أن كهربا أضاع منهم الفرصة، ومعها فرحتهم في كأس العالم، مطالبين بترك كهربا للنادي.

محمود كهربا يضيع ركلة جزاء الأهلي، فيتو



حالة الشجن ظهرت في المقدمة الحزينة التي قالها سيف زاهر، في برنامجه على "أون تي في"، بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا، حيث قال: "كنا محضرين نفسنا لمواجهة ريال مدريد لكن دخل كهربا وكل حاجة اختلفت"، الأمر لم يختلف كثيرًا مع لاعب الأهلي السابق وائل جمعة، الذي قال: “المدرب هو من يتحمل مسئولية الإخفاق، كهربا لا يلعب أغلب المباريات وفي حالة نفسية سيئة كيف يسدد ركلة ترجيح؟”.

كما ألقى المحلل الكروي بلال محسن باللوم على كهربا، قائلًا: "كهربا هو اللاعب الوحيد اللي خالف ترتيب تسديد ركلات الترجيح".

وأثار لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، حالة من الحزن والغضب بين جمهور الأهلي، فقال البلوجر سامح شومان: "الناس كلها زعلانة إن الأهلى خسر الماتش ومش هيقابل ريال مدريد.. كهربا".

محمود كهربا يضيع الركلة الحاسمة

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "مش هبالغ لو قُلت كل الناس حرفيًا وأنا واحد من الناس غيَّرت القناة عندما عرفت أن كهربا سيقوم بشوط الكرة الحاسمة.. نفس الدخلة بتاعت شيكابالا وكنت متأكد أنه كان هيضيعها".

أما البلوجر علاء عقيل فكان له رأي آخر، فقال: "الهجوم على كهربا ظالم.. كهربا منذ التحق بالأهلي ساهم في تحقيق الفوز والبطولات، ولكن ركنه وتدمير ثقته بنفسه وصلته للي هو فيه.. هو مجني عليه ونفس الجاني هو اللي دخَّله يسدد ضربة جزاء مهمة وضاعت كالمتوقع.. كأنه بيكمل تدميره.. كولر محتاج مراجعة نفسه والعودة للتركيز.. تغيير وسام كارثي".

محمود كهربا، فيتو



وعلقت البلوجر شيرين محمد فقالت: "وسام أبو على.. اللى عنده مليون حل اتغير عشان كهربا ينزل مكانه!".

ويقول محلل دوري روشن السعودي خالد المالكي: "لاعب صنعه الاتحاد قبل سنوات.. انتهى ثم غادر.. كهربا أضاع أهم مباراة للنادي الأهلي المصري.. أهدر فرصة حقيقية ثم أضاع ركلة جزاء.. الأندية العظيمة يجب أن لا تعيد تدوير اللاعبين الذين فقدوا إمكاناتهم وقدراتهم وأصابتهم الشيخوخة.. هارد لك لكل أهلاوي".

كهربا أضاع فرصة الأهلي في كأس العالم

وعلق عدد من النشطاء من جماهير الأهلي قائلين: "حزنا على فرصة أضاعها كهربا في كأس العالم السنة الماضية.. بس قُلنا هنركز جدًا وهنعوضها.. فعملنا في البطولة اللي بعدها.. حزننا أيضًا على فرصة أضاعها كهربا".

وقال البلوجر كريم غاضبًا: "كهربا ضيع حلم جمهور الأهلي".

الجمهور يطالب كهربا بمغادرة النادي، فيتو



أما البلوجر عثمان إبراهيم فقال: “محمود كهربا برة النادي.. الموضوع منتهي مفيش فيها جدال.. الأهلي مش نادي اللقطة.. اللي عاوز يعمل لقطة يروح أي نادي ثاني، وكل اللي يتحمق لكهربا حتى لو كان محمد الشناوي يمشي خارج النادي الأهلي فوق الجميع…”.

وقال أحد النشطاء: "جماهير الأهلي وبعض جماهير الزمالك بتهاجم كهربا على ضياع الانفراد وضربة ترجيح، والبعض بيهاجم كولر وعمر كمال وخالد عبد الفتاح، وبيلعبوا.. السولية لماذا لم يركل الضربة الحاسمة، وبيستغربوا من تغيير وسام أبو علي".

وعن مشادة حارس مرمى الأهلي مع الجمهور بسبب كهربا، علق النشطاء قائلين: "محمد الشناوي يدافع عن كهربا وهما أكثر لاعبين بينهما خلاف، يا كابتن عندما تدافع عن لاعب ضروري يكون المشجع غلطان، لكن أنتم غلطانين والناس جيالكم من كل حته، ويذهبوا مكسورين الخاطر كدة، ويكون ده الرد عليهم..!".

كولر لم يوفق مع اللاعبين

وعلق أحد النشطاء فقال: "أي شخص يعرف أن كهربا سيضيع الكرة، لكن السؤال من الذي رتب أن يقوم كهربا بركلة الترجيح، البعض يقول الدكة والتغييرات مع أن تغيير تاو وكهربا جاءوا بالانفراد الوحيد في المباراة.. احنا عايزين نحلل وندرب ونحكم وندير، بس مش عايزين نعمل اللي مفروض نعمله نشجع بس".

محمود كهربا والشناوي، فيتو



وهناك بعض النشطاء الذين ألقوا باللوم على مدرب الأهلي كولر، فقالوا: "عدم توفيق لكولر.. في الوقت الذي كان كهربا قوي منح موديست فرصة على حسابه حتى زهَّقه، وعلى حساب وسام أبو علي أوقات كثيرة، وسام كان غير لائق بدنيا ويتركه كولر ليكمل.. فجأة تنزِّل كهربا، غير الموفق فنيًا وبدنيًا وتخرج وسام أحسن لاعب في الثلث الهجومي واللي ضاغط الدفاع ورقم 1 في البنالتيات!".

الجدير بالذكر أن المدير الرياضي لنادي الأهلي، محمد رمضان، قرر تجميد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بسبب ركلة الترجيح التي سددها في مباراة باتشوكا بنصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، أمس السبت، وكان تسجيلها يكفل الفوز للأهلي.

هزيمة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، تسببت في توديع الأهلي للبطولة، حيث فاز باتشوكا بركلات الترجيح 6-5 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "974" في الدوحة.



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