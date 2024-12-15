الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم، العظمى في القاهرة 20 والصغرى في كاترين 3

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

درجات الحرارة الان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم الأحد في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  قد  تكون كثيفة  على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى  20

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 19

كاترين الصغرى 03 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى  21

السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 09  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 27

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

درجات الحرارة الآن درجات الحرارة اليوم الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس طقس اليوم

مواد متعلقة

تقلبات جوية تشهدها البلاد في آخر أيام الخريف.. اضطراب بملاحة البحر الأحمر وخليج السويس.. أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.. شبورة كثيفة على الطرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14 -12- 2024

أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024

الجوزاء، ملكة الزخات الشهابية تزين سماء الليلة

الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات التصالح على مخالفات البناء مع محافظي قنا والغربية

طقس الأسبوع المقبل، فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.. عودة الشبورة الصباحية على الطرق السريعة وتحذير من الرياح.. وسانت كاترين الأكثر برودة

تفاصيل زلزال قبرص وتأثيره على القاهرة

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

مصدر بالأهلي: لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

ثورة غضب على كهربا بعد إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة.. والجمهور يطالبه بمغادرة الأهلي

الليرة السورية تتعافى مقابل الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية