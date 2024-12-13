تقلبات جوية تشهدها البلاد في آخر أيام الخريف.. اضطراب بملاحة البحر الأحمر وخليج السويس.. أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.. شبورة كثيفة على الطرق

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية بدءا من الغد آخر أسبوع لفصل الخريف، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة بالبحر الأحمر.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة غدًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحرى للتحذير من حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار غدًا السبت.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل من 2: 3 درجات مئوية، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة ورياح تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 20

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 19

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 10 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 09 والعظمى 20

كاترين الصغرى 02 والعظمى 12

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21

السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 09 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24

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