جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في احتفالات العيد القومي للأقصر (صور)

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بقيادة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، في احتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر، بحضور لفيف من القيادات، وعلى رأسهم المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء خالد فودة، المحافظ الأسبق، والآلاف من أهالي المحافظة.

الأقصر تحتفل بعيدها القومي

وشارك عدد كبير من طلاب الجامعة في مسيرة حماسية رافعين علم مصر، بقيادة الدكتور خالد خليفة، منسق الأنشطة الطلابية. وقد أظهر الطلاب حماسًا وطنيًا كبيرًا، مما أضفى على الاحتفال روح الشباب والحيوية.

تضمن الاحتفال مجموعة متنوعة من العروض الفنية التي لاقت استحسان الحضور، تضمنت عروضًا فنية وغنائية وفلكلورية تعكس التراث المصري العريق، كما تم تقديم عروض فرعونية مبهرة وعروض التحطيب التي تجسد أصالة وعراقة الثقافة المصرية.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية من العيد القومي للأقصر: مشاركة طلاب الجامعة تؤكد دورها المحوري في بناء المستقبل

أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة، عن سعادته بالمشاركة الفاعلة للجامعة في هذا الحدث الوطني الكبير، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على التواصل مع المجتمع والمساهمة في كل ما فيه خير للوطن، مضيفا أن الجامعة ستظل حاضرة في كل المناسبات الوطنية، لتؤكد دورها المحوري في بناء المستقبل.

اختتم الاحتفال بجو من الفرح والبهجة، حيث عبر أهالي الأقصر عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، مؤكدين على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد وحدة الشعب المصري.

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