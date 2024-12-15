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بإجمالي 500 مليون دولار على 5 سنوات.. النواب يقر اتفاقية توريد القمح مع الإمارات.. تستهدف توفير المحصول لمصر بسعر تنافسي لتخفيف أعباء الاستيراد الخارجي على الحكومة

إقرار اتفاقية بشأن
إقرار اتفاقية بشأن توريد القمح، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل  توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

اتفاقية تمويل توريد القمح من الإمارات

وتمت بين وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف  تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

 تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولارعلى 5 سنوات

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.

الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية.

عرض اتفاقية توريد القمح
عرض اتفاقية توريد القمح، فيتو

وفي هذا الصدد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقية جيدة لتوفير احتياجاتنا من القمح وفقًا لإمكانياتنا.

وقال: الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات، متابعا: أؤكد لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة العامة للدولة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع الصندوق الإماراتي، ودولة الإمارات قدرت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.

من جانبه، وجه النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، تساؤلًا عن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مناقشة اتفاقية بشأن تمويل توريد القمح من الإمارات 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وأشار إلى أن وزير الزراعة الأسبق، أحمد الليثي، أعد استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أن أصحاب المصالح واستيراد  القمح الفاسد، كانوا وراء استبعاده من الوزارة بسبب مافيا استيراد القمح في الفترة ما بين 2000 حتى 2005.

 أزمة القمح الفاسد والأغذية الفاسدة

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم التقدم بعدد من الاستجوابات في شأن أزمة القمح الفاسد والأغذية الفاسدة، مطالبًا وزارة الزراعة بأن تعود إلى استراتيجية وزير الزراعة أحمد الليثي والتي كانت تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

تفعيل دور الرقابة على الصادرات والواردات

وطالب النائب بتفعيل دور الرقابة على الصادرات والواردات، قائلًا: كل يوم هناك أغذية كثيرة فاسدة وعلى رأسها القمح والأسماك.

هناك خلل لدى الحكومات 

وشن النائب هجومًا حادّا على الحكومة، قائلًا: هناك خلل لدى الحكومات التي تورث بعضها الفشل في عدم توفير بديل استخدام القمح والذي يرى البعض أن أن زيادة استهلاك الخبز يؤثر على الصحة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تفعيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره قضية أمن قومي.

تفاصيل اتفاقية توريد القمح مع الإمارات

وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات  ADEX  لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية،  في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

وتمت الاتفاقية بين وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

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