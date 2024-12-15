نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

وجه النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، تساؤلًا عن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مناقشة اتفاقية بشأن تمويل توريد القمح من الإمارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وأشار إلى أن وزير الزراعة الأسبق، أحمد الليثي، أعد استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أن أصحاب المصالح واستيراد القمح الفاسد، كانوا وراء استبعاده من الوزارة بسبب مافيا استيراد القمح في الفترة ما بين 2000 حتى 2005.

أزمة القمح الفاسد والأغذية الفاسدة

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم التقدم بعدد من الاستجوابات في شأن أزمة القمح الفاسد والأغذية الفاسدة، مطالبا وزارة الزراعة بأن تعود إلى استراتيجية وزير الزراعة أحمد الليثي والتي كانت تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

تفعيل دور الرقابة على الصادرات والواردات

وطالب النائب بتفعيل دور الرقابة على الصادرات والواردات، قائلًا: كل يوم هناك أغذية كثيرة فاسدة وعلى رأسها القمح والأسماك.

هناك خلل لدى الحكومات

وشن النائب هجومًا حادّا على الحكومة، قائلًا: هناك خلل لدى الحكومات التي تورث بعضها الفشل في عدم توفير بديل استخدام القمح والذي يرى البعض أن أن زيادة استهلاك الخبز يؤثر على الصحة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تفعيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره قضية أمن قومي.

تفاصيل اتفاقية توريد القمح مع الإمارات

وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.

وتمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

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