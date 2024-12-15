الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأبنية التعليمية بالبحيرة: تنفيذ 43 مشروعًا بـ 824.7 مليون جنيه خلال 2024

مشروعات البنية التعليمية
مشروعات البنية التعليمية بالبحيرة، فيتو

شهد قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة طفرة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي مشروعات قطاع الأبنية التعليمية 43 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 824.7 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجهود والاستثمار في تطوير البنية التحتية للمدارس بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة بيئة دراسية متكاملة لأبنائنا الطلاب، وتحت رعاية ودعم الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

مشروعات البنية التعليمية بمحافظة البحيرة 

حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 10 مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 129.4 مليون جنيه، كما يبلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها 32 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 544.6 مليون جنيه، بالإضافة لوضع حجر الأساس لأول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدمنهور على مساحة 10 ألاف متر مربع وبتكلفة قدرها 150.7 مليون جنيه.

أهداف مشروعات البنية التعليمية بمحافظة البحيرة 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة لتطوير المنشآت التعليمية بكافة مدن وقرى البحيرة، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وخلق بيئة تعليمية مناسبة تدفع نحو التفوق والتميز.

كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدة أن التعليم هو أساس نهضة المجتمعات وتقدمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة البحيرة البنية التعليمية محافظ البحيرة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا دمنهور

مواد متعلقة

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الأحد 15 -12-2024

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في البحيرة

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة

وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مطحن سايمون وصومعة الغلال بدمنهور (صور)

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

مصدر بالأهلي: لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

ثورة غضب على كهربا بعد إضاعته ركلة الترجيح الحاسمة.. والجمهور يطالبه بمغادرة الأهلي

الليرة السورية تتعافى مقابل الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية