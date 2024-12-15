الأبنية التعليمية بالبحيرة: تنفيذ 43 مشروعًا بـ 824.7 مليون جنيه خلال 2024

شهد قطاع الأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة طفرة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي مشروعات قطاع الأبنية التعليمية 43 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 824.7 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجهود والاستثمار في تطوير البنية التحتية للمدارس بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة بيئة دراسية متكاملة لأبنائنا الطلاب، وتحت رعاية ودعم الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

مشروعات البنية التعليمية بمحافظة البحيرة

حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 10 مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 129.4 مليون جنيه، كما يبلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها 32 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 544.6 مليون جنيه، بالإضافة لوضع حجر الأساس لأول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدمنهور على مساحة 10 ألاف متر مربع وبتكلفة قدرها 150.7 مليون جنيه.

أهداف مشروعات البنية التعليمية بمحافظة البحيرة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة لتطوير المنشآت التعليمية بكافة مدن وقرى البحيرة، بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وخلق بيئة تعليمية مناسبة تدفع نحو التفوق والتميز.

كما شددت محافظ البحيرة على ضرورة الإسراع في تنفيذ باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدة أن التعليم هو أساس نهضة المجتمعات وتقدمها.

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