التعليم تكشف أهداف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، نقطة مضيئة في التعليم المصري وتستثمر مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" في الموهوبين والمتفوقين والنابغين من خلال 20 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية.



مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أهم أهداف المدارس إعداد مواطن للقرن 21 قادر على: حل المشكلات- الابتكار- الاختراع- الاعتماد على النفس- التفكير المنطقي- قادر على استخدام التكنولوجيا، والتي يتم التأكيد عليها من خلال خوض الطلاب لتحديات مختلفة تتمثل في مسابقات محلية ودولية يستثمر الطلاب مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها.

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مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأوضحت أنه يتم إعداد طلاب المدارس من خلال منهج متكامل يرتبط بالتحديات الكبرى لمصر Egypt Grand Challenges، والتي تتمثل في التالي:

1-تحسين استخدام الطاقات البديلة.

2-إعادة تدوير القمامة والنفايات للأغراض الاقتصادية والبيئية.

3-التعامل مع الازدحام الحضري وعواقبه.

4-العمل على القضاء على قضايا الصحة العامة / الأمراض.

5-زيادة القاعدة الصناعية والزراعية لمصر.

6-معالجة وتقليل تلوث الهواء والماء والتربة.

7-تحسين استخدامات المناطق النائية.

8-إدارة وزيادة مصادر المياه النظيفة.

9-التعامل مع النمو السكاني وعواقبه.

10-تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للجميع.

11-التقليل والتكيف مع تأثير التغير المناخي.



مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي مجموعة مدارس ثانوية حكومية في جمهورية مصر العربية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي

نظام تعليم مدارس STEM

وتنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.

عدد مدارس STEM على مستوى الجمهورية

وبدأت فكرة المدارس كمنحة أمريكية لرعاية الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم في مصر، وكانت البداية سنة 2011 بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم توسعت حتى وصل عدد المدارس في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى أكثر من 15 مدرسة في عدة مدن ومحافظات مصرية.

مدة الدراسة في مدارس STEM

مدة الدراسة بمدارس ثلاثة سنوات، وتراعي في مناهجها تغطية الموضوعات التي تدرس في مدارس الثانوية العامة مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالبا، ويحصل خريجو المدارس على شهادة الثانوية العامة في العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.

