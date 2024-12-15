الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"حماية المستهلك" يطالب المواطنين بالحفاظ على بيانات بطاقاتهم أثناء عملية الشراء عبر الإنترنت

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
ads

حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والتسوق من خلال مواقع غير آمنة، والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

كما يناشد الجهاز، المستهلكين، بضرورة التسوق عبر موقع آمن Website Secure، يُحافظ على البيانات الشخصية وأرقام بطاقتك الائتمانية، المُستخدمة في الشراء، فضلا عن ضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة البنكية. 

كما يناشد الجهاز أيضا، المستهلكين بالحرص على الشراء من المواقع التي توجد لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، مع قراءة الشروط والأحكام وخاصة شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع بعناية.  

وأهاب الجهاز بالمواطنين، بالمواطنين بعدم اختيار الدفع المُسبق للمنصات المجهولة وغير المُعتمدة والتي ليس لها كيان تجاري على أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات. 

كما حذر الجهاز جموع المستهكلين بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المُصرح لها بذلك. 

وأهاب الجهاز بالتُجار والموردين، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك. 

وأعلن جهاز جماية المستهلك عن ارقام للإبلاغ عن  أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية: 

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - ابل ستور.

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي: http://shakwa.cpa-mobile.com/ 

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/ 

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري". 

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلانات الوهمية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك المصري حماية المستهلك البطاقات البنكية

مواد متعلقة

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض

اليوم، وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بأرض المعارض في القاهرة الجديدة

قرار جديد من الشهر العقاري بشأن توثيق عقود الإيجار للأجانب

بعد خفض أسعاره.. ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد لمدة يومين في مدينة نصر

وزير التموين: طرح كراتين سلع غذائية لتلبية احتياجات المواطنين بالبحيرة

وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

جروس يقترب من تدريب الزمالك

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية