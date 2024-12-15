"حماية المستهلك" يطالب المواطنين بالحفاظ على بيانات بطاقاتهم أثناء عملية الشراء عبر الإنترنت

حذر جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والتسوق من خلال مواقع غير آمنة، والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

كما يناشد الجهاز، المستهلكين، بضرورة التسوق عبر موقع آمن Website Secure، يُحافظ على البيانات الشخصية وأرقام بطاقتك الائتمانية، المُستخدمة في الشراء، فضلا عن ضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة البنكية.

كما يناشد الجهاز أيضا، المستهلكين بالحرص على الشراء من المواقع التي توجد لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، مع قراءة الشروط والأحكام وخاصة شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع بعناية.

وأهاب الجهاز بالمواطنين، بالمواطنين بعدم اختيار الدفع المُسبق للمنصات المجهولة وغير المُعتمدة والتي ليس لها كيان تجاري على أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات.

كما حذر الجهاز جموع المستهكلين بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المُصرح لها بذلك.

وأهاب الجهاز بالتُجار والموردين، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

وأعلن جهاز جماية المستهلك عن ارقام للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور.

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي: http://shakwa.cpa-mobile.com/

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري".

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

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