افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

انطلقت اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون "الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق" في نسخته الرابعة والثلاثون.



في بداية المؤتمر رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية بالحضور من الباحثين والعلماء حيث يحضر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100 باحث من عدد (17) دولة لمناقشة الجديد في علوم الحاسب والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وكذلك التطبيقات المختلفة.



أشاد "عبد الغفار" بديمومة واستدامة انعقاد المؤتمر على مدار 34 عامًا حيث يعد أقدم مؤتمر في علوم الحاسب وتطبيقاتها في جمهورية مصر العربية



ويأتي ذلك فيما استعرض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس المؤتمر، الجديد في علم الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة تطبيقات الحاسب في المجالات الصناعية والاجتماعية والإنسانية واللوجستية.



ومن جهته أشاد الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى – نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي بجودة الأبحاث المقدمة في المؤتمر على مدار الأعوام السابقة للدرجة التي جعلت تلك الأبحاث من متطلبات مناقشة الماجستير والدكتوراه في الجامعات وكذلك الأخذ بها في لجان الترقيات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

منظمة IEEE تشيد بتنظيم المؤتمر وتقدم الشكر للأكاديمية العربية



في الوقت نفسه عبرت الدكتورة ايمان ثروت إسماعيل – رئيس لجنة علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات عن سعادتها لحضور هذا المؤتمر كل عام وعقد لجنة القطاع في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على هامش المؤتمر لمناقشة كل ما هو جديد في مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات



وفي سياق متصل توجهت منظمة IEEE في كلمة ألقتها الدكتورة مها الصبروتى عبرت فيها بالشكر للأكاديمية على حسن التنظيم والدكتور إسماعيل عبد الغفار على الدعم اللامحدود



وفى نهاية الافتتاح تم تقديم جوائز مالية مقدمة من الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية للباحثين الشباب وللمرأة.

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