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رياضة

ديربي مانشستر، يونايتد يتفوق تاريخيا على السيتي قبل لقاء الليلة

ديربي مانشستر
ديربي مانشستر

ديربي مانشستر، يستضيف مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد على ملعب "الاتحاد"، اليوم الأحد، في ديربي مانشستر ضمن الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة البريميرليج.

تاريخ مواجهات ديربي مانشستر 

وقبل لقاء اليوم لعب الفريقان 176 مباراة فاز  اليونايتد  بـ71  مباراة مقابل 57 مباراة فاز بها مانشستر سيتي وتعادلا في 48 مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص  قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
 ويسعى مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة الديربي لاستعادة توازنه، حيث لم يحقق إلا انتصارًا واحدًا في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات مقابل 7 هزائم وتعادلين.

وجاءت الخسارة 0-2 أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، لتضاعف محنة مانشستر سيتي، الذي تكمن مشكلته الأساسية في دفاعه، بعدما اهتزت شباكه 21 مرة في 9 مباريات منذ بداية نوفمبر الماضي، أي أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

 27 نقطة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويمتلك مانشستر سيتي 27 نقطة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 27 هدفًا وتلقي 21.

بينما يأمل مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم في الفوز، بعد أن حقق فوزًا واحدًا في الدوري منذ توليه تدريب الفريق، مع تعادلين وهزيمتين في المباريات الأخيرة.

ويعاني فريق مان يونايتد الموسم الحالي، لكونه يتواجد فى منطقة الوسط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن جمع 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 6 وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 18.

مدرب مان يوناتيد.. أول تجربة في ديربي مانشستر

ويخوض  البرتغالي روبن أموريم مدرب مان يونايتد أول تجربة له في ديربي مانشستر، منذ توليه مسؤولية تدريب الشياطين الحمر خلفا للهولندي إريك تين هاج.

وقاد روبن أموريم مانشستر يونايتد لخطف فوز مثير من مضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس الماضي، على ملعب "دووسان أرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة "يوروباليج"، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 20 لقبا متفوقا على ليفربول الوصيف برصيد 19 لقبًا، وأرسنال الثالث بـ13 لقبًا، بينما يتواجد السيتي في المركز الرابع بـ 10 ألقاب.

القيمة السوقية للسيتي واليونايتد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق مانشستر سيتي 1.26 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة مانشستر يونايتد 854.15 مليون يورو، ويعد إيرلينج هالاند هو الأغلى بين صفوف الفريقين بـ200 مليون يورو.

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