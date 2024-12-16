طارق نور والتحديات الصعبة!

طارق نور الرئيس الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمام تحديات كبيرة بحجم الفجوة الموجودة حاليًّا بين الناس والإعلام، فجوة تسببت فيها عوامل عديدة لعل أهمها غلبة الصوت الواحد على المحتوى ومن ثم ضعف القدرة على الإبداع والتجويد، وهو ما صرف الجمهور عن الشاشات والصحف والمواقع المختلفة.. وإلا لماذا جيء بطارق نور لهذا المنصب في مثل هذا التوقيت؟!



ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذا التوقيت الحرج.. هل يمكن أن يفلح تغيير المحتوى مع بقاء الوجوه أقصد المذيعين إياهم الذين سئمهم الناس وضاقوا بهم ذرعًا في تجديد حيوية الإعلام واستعادة تأثيره وجاذبيته؟!

رأيي أنه مهما تغير المحتوى مع الإبقاء على المذيعين الحاليين المرفوضين شكلًا وموضوعًا لن يجذب المشاهدين من جديد.. وهو ما يضع طارق نور أمام تحد حقيقي، إما أن ينجح (وقطعًا نتمنى له أن ينجح، ليس لشخص نور مع كامل احترامي له، بل للإعلام المصري الذي صارت ريادته شيئًا من الماضي.. ومعيار النجاح هنا تحدده أرقام المشاهدات ورضا الجماهير).. وإما أن يبقى الوضع على ما هو عليه ولا يبقى أمام طارق نور إلا العودة مضطرا الي مهنته الأصلية وهي صناعة الإعلان!



إعادة المصداقية والمهنية لإعلامنا ليست شيئا هينا بل مهمة ثقيلة وثقيلة جدا، فهي تحتاج إلى جهد وخبرة وحرية في التناول، وهامش أكبر يقنع المتلقي بجدوى ما يقدم له، وأنه يهتم بشواغله وهمومه وأحلامه وطموحاته، باختصار يرى نفسه في ذلك المحتوى بحق وحقيق، وصدقوني لن يقنع إلا المقنع!!



أما تغيير المحتوى ومعه وجوه الأشخاص الذين يقدمونه فقد أصبح ضرورة لا تحتمل أي تأخير، فما يحدث من تغيرات جيوسياسية في المنطقة وما ينتظرها من تحولات دراماتيكية يستلزم اليقظة والوعي السليم وعمق الرؤية والتناول لجعل الداخل على قلب رجل واحد، فمثل هذه الوحدة والتكاتف والوعي هى أهم مقومات البقاء في مواجهة العواصف.. صدقوني.. نحن في حاجة لإصلاح حقيقي في الإعلام قبل فوات الأون!

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