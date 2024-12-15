اعترافات صادمة للمتهم بقتل شريكه في المطرية

أدلى عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية.

وقال المتهم إنه والمجني عليه شركاء في تجارة المخدرات ويوم الواقعة بعد بيعهم تجارتهم الغير مشروعة اختلفا أثناء تقسيمها الحصيلة فتعديا على بعضهما البعض بسلاح أبيض.

وأضاف المتهم أنه كان يدافع عن نفسه عندما طعن المجني عليه قائلا "ايوة كنت قاصد أموته".

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.



وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلا.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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