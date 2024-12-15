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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجّه بالإسراع في إنهاء أعمال رصف الطرق بالأحياء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يوجّه بالإسراع في إنهاء أعمال رصف الطرق

وجه الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

 

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هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين فقد تم الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في  شوارع التالية بنطاق حي العجمي وهى: (شارع بريك دعبوب- شارع التأمين- شارع خير الله- شارع مدخل أكتوبر ٢- وشارع مدخل بيانكي حتى جمعية الفردوس- شارع الحنفية)

محافظ الإسكندرية يوجه برصف وإعادة الشئ لا صلة بشوارع وميادين حى العجمى 


و في السياق ذاته ؛ أوضح محافظ الإسكندرية أنه جاري أعمال الرصف  وإعادة الشيء لأصله بشوارع أخرى بنطاق حي العجمي وهي: ( شارع زورو - والشارع الرابط من مساكن الصينية حتى مساكن طلعت مصطفى - وشارع الكوايتة- وشارع نادي الجمارك -وشارع البرنسيسة- والبيطاش - ومساكن الأندلس)

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل حي العجمي

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