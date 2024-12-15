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حوادث

إحالة مسجل خطر بتهمة سرقة 4 سيارات بشارع رمسيس للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة مسجل خطر بتهمة سرقة 4 سيارات بشارع رمسيس للمحاكمة الجنائية.

سرقة السيارات بشارع رمسيس

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة،  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأقر بارتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينها السيارة محل الشكوى، كما اعترف ببيعها لعميل سيئ النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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نيابة الأزبكية شارع رمسيس وزارة الداخلية

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