السبت 14 ديسمبر 2024
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محافظات

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموبايلات بالإكراه بالسنطة

حبس, فيتو
حبس, فيتو

أمرت النيابة العامة بمركز السنطة بـ محافظة الغربية بحبس تشكيل عصابي مكون من أربعة أفراد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن تم القبض عليهم بتهمة ارتكاب سلسلة من عمليات سرقة الهواتف المحمولة في المنطقة.

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وكانت أجهزة الأمن في محافظة الغربية  تمكنت من ضبط أفراد التشكيل العصابي، وهم 4 اشخاص مقيمون بمدينة طنطا، بعد ورود العديد من البلاغات من قبل المواطنين، تفيد بتعرضهم للسرقة أثناء مرورهم في الشوارع العامة.

وأكدت التحريات أن أفراد العصابة كانوا يستهدفون بشكل رئيسي هواتف المحمول، مما أثار حالة من القلق بين أهالي المنطقة.

ووفقًا للمصادر الأمنية بـ محافظة الغربية فقد تبين أن أفراد التشكيل كانوا يزاولون نشاطهم الإجرامي في أماكن مختلفة داخل مدينة السنطة والمناطق المجاورة، حيث كانوا على مدار الأيام الماضية بـ السنطة، وبعد استيفاء التحريات والتأكد من هويتهم تم تحديد أماكن تواجدهم، والقبض عليهم أثناء محاولتهم تنفيذ عملية سرقة جديدة.

وبعد عرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما طالبت بتكثيف التحريات لكشف مدى تورطهم في عمليات أخرى، ووجهت بتقديمهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
 

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