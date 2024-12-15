سارة سلامة: لم أخضع لعمليات تجميل.. والمشاهد الساخنة خط أحمر

نفت الفنانة سارة سلامة، في تصريحات لها، خضوعها لأي عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها متصالحة مع شكلها الحالي.

وأضافت أن الناس قد يتحدثون عن ملامحها، لكن بالنسبة لها فإن هذا ليس أمرًا مهمًا بقدر الاهتمام بأدائها الفني.

كما تحدثت سارة سلامة عن موقفها من أدوار الإغراء، مشددة على أنها ترفض تقديم مثل هذه الأدوار مرة أخرى، مؤكدة أن المشاهد الخارجة هي “خط أحمر” بالنسبة لها.

عيد ميلاد سارة سلامة

وكانت الفنانة سارة سلامة قد احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام قليلة، وكتبت الفنانة سارة سلامة على الصور: “ليلة عيد ميلاد ديسمبر”.. وتفاعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا مع صور الفنانة سارة سلامة التي شاركتها عبر منصاتها الرسمية احتفالًا بعيد ميلادها.

وسارة سلامة هي ابنة الفنان أحمد سلامة، وانطلقت مسيرتها الفنية في العام 2012، وشاركت منذ ذلك الحين في عدد كبير من المسلسلات والأفلام السينمائية.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة سارة سلامة، تفاصيل شخصيتها في مسلسل “نقطة سودة” مع ناهد السباعي ونضال الشافعي وأحمد فهمي.

سارة سلامة في مسلسل “نقطة سودة”

وقالت سارة سلامة في تصريح خاص لـ “فيتو”: “ألعب دور فتاة تدعى فيروز من عائلة ثرية ولها نفوذ كبير”، مشيرة إلى أن الشخصية بها عقد كثيرة وطموحة وتتمنى تحقيق كل أهدافها.

وأضافت سارة سلامة: “دور مهم بالنسبة لي، ومن أصعب الشخصيات اللي لعبتها وتفاصيلها كثيرة، أما عن تحضيراتها، فلم تكن سهلة لأنها كانت تحتاج إلى مذاكرة مني بشكل أكبر وتركيز في كل التفاصيل وبروفات مع المخرج، وتعبت جدا في تصويره لأنه دور مركب وصعب.

أحداث مسلسل "نقطة سودة"

دارت أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة وتم عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

أبطال المسلسل

شارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين، بينهم: أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال.

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