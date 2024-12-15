ستتحرر بأيدي أبنائها، تصريحات مثيرة من الحرس الثوري الإيراني بشأن سوريا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم السبت: إن ما جرى في ‎سوريا درس مرير وصعب ويجب التعلم منه، لافتا إلي أنه بمجرد سقوط نظام ‎الأسد بدأت الحوادث المريرة في ‎دمشق.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "سوريا ستتحرر بأيدي أبنائها الأقوياء وسيدفن الصهاينة هناك ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: “سندافع بشكل قاطع عن أمننا واستقلالنا وأرضنا ولن نسمح لأحد بتهديدنا”

القوات الايرانية حاضرة في كل من العراق وسوريا لمحاربة داعش

ويوم الأربعاء الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي ان طهران حذرت الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ سبتمبر من التهديدات لكنه أهمل التحذيرات.

وقال في كلمة له: “ قواتنا كانت حاضرة في كل من العراق وسوريا لمحاربة داعش والحفاظ على الأماكن المقدسة وتحقيق الأمن في المنطقة ودفع الانفلات الأمني عن حدود بلادنا”.

وأضاف:" سيتم تحرير المناطق السورية المحتلة بأيدي الشباب السوري الغيور ولا تشكوا في أن هذا سيحدث وستخرج أمريكا أيضًا من المنطقة على يد جبهة المقاومة".

وأكد المرشد الإيراني أنه "لا شكوك في أن ما حدث في سوريا تم التخطيط له في غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية".

المرشد الإيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بالتخطيط لما حدث في سوريا

وأضاف المرشد الإيراني خلال كلمة ألقاها: "أن دولة جارة لسوريا لعبت دورًا واضحًا فيما حدث وما زالت تفعل ذلك".

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