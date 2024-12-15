الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ستتحرر بأيدي أبنائها، تصريحات مثيرة من الحرس الثوري الإيراني بشأن سوريا

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم السبت: إن ما جرى في ‎سوريا درس مرير وصعب ويجب التعلم منه، لافتا إلي أنه بمجرد سقوط نظام ‎الأسد بدأت الحوادث المريرة في ‎دمشق.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "سوريا ستتحرر بأيدي أبنائها الأقوياء وسيدفن الصهاينة هناك ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: “سندافع بشكل قاطع عن أمننا واستقلالنا وأرضنا ولن نسمح لأحد بتهديدنا”

القوات الايرانية حاضرة في كل من العراق وسوريا لمحاربة داعش

ويوم الأربعاء الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي ان طهران حذرت الرئيس السوري السابق  بشار الأسد منذ سبتمبر من التهديدات لكنه أهمل التحذيرات.

وقال في كلمة له: “ قواتنا كانت حاضرة في كل من العراق وسوريا لمحاربة داعش والحفاظ على الأماكن المقدسة وتحقيق الأمن في المنطقة ودفع الانفلات الأمني عن حدود بلادنا”.

وأضاف:" سيتم تحرير المناطق السورية المحتلة بأيدي الشباب السوري الغيور ولا تشكوا في أن هذا سيحدث وستخرج أمريكا أيضًا من المنطقة على يد جبهة المقاومة".

وأكد المرشد الإيراني أنه "لا شكوك في أن ما حدث في سوريا تم التخطيط له في غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية".

المرشد الإيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بالتخطيط لما حدث في سوريا 

وأضاف المرشد الإيراني خلال كلمة ألقاها: "أن دولة جارة لسوريا لعبت دورًا واضحًا فيما حدث وما زالت تفعل ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قائد الحرس الثوري الايراني الحرس الثوري الإيراني سقوط نظام الأسد دمشق سوريا خامنئي

مواد متعلقة

الحرس الثوري الإيراني: القوى الأجنبية تسعى لتقسيم سوريا

بعد سقوط نظام بشار وتهديد نفوذها بالمنطقة.. إيران تتطلع لتوثيق علاقتها مع القيادة الجديدة بسوريا.. الهجمات الإسرائيلية تختبر صلابة التحالف.. وحرب الممرات تجعل دمشق مركزا استراتيجيا

خامنئي: إيران حذرت الأسد منذ سبتمبر من التهديدات لكنه أهملها

خوفا من انحصار دورها، إيران تعيد حساباتها في سوريا

الأكثر قراءة

طلاب علوم الفضاء ببني سويف الأهلية في زيارة لهيئة الاستشعار

محافظ المنيا: ضبط 206 مخالفات خلال حملات تموينية مكبرة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أفضل 5 أدوات استثمارية في 2025 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية