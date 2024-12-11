خامنئي: إيران حذرت الأسد منذ سبتمبر من التهديدات لكنه أهملها

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي ان طهران حذرت الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ سبتمبر من التهديدات لكنه أهمل التحذيرات.

القوات الايرانية حاضرة في كل من العراق وسوريا لمحاربة داعش

وقال في كلمة له: “ قواتنا كانت حاضرة في كل من العراق وسوريا لمحاربة داعش والحفاظ على الأماكن المقدسة وتحقيق الأمن في المنطقة ودفع الانفلات الأمني عن حدود بلادنا”.

وأضاف:" سيتم تحرير المناطق السورية المحتلة بأيدي الشباب السوري الغيور ولا تشكوا في أن هذا سيحدث وستخرج أمريكا أيضًا من المنطقة على يد جبهة المقاومة".

وأكد المرشد الإيراني أنه "لا شكوك في أن ما حدث في سوريا تم التخطيط له في غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية".

المرشد الإيراني يتهم أمريكا وإسرائيل بالتخطيط لما حدث في سوريا

وأضاف المرشد الإيراني خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء: "أن دولة جارة لسوريا لعبت دورا واضحا فيما حدث وما زالت تفعل ذلك".

وكشف مسئول في الاحتلال الإسرائيلي، عن ثلاثة أهداف رئيسية لـ تل أبيب في سوريا، وهي السيطرة على الأراضي و"حماية الأقليات" و"منع نقل الأسلحة".

يديعوت أحرونوت ترصد 3 أهداف إسرائيلية في سوريا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مسئولا سياسيا أشار إلى نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع السوري قائلا: إن "لإسرائيل ثلاثة أهداف رئيسية".

وأضاف وفق ما نقلت الصحيفة: "الهدف الأول هو الاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها النيران والمراقبة، ويبلغ مجموعها ما بين 500 متر وبضعة كيلومترات والعالم ككل يفهم هذا".

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