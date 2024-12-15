الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

ساعته وتاريخه، فيتو
ساعته وتاريخه، فيتو

مسلسل ساعته وتاريخه ، ينتظر عشاق مسلسل ساعته وتاريخه عرض الحلقة 5 منه للتعرف على تفاصيل واقعة جديدة من الوقائع الحقيقية التي تزخر بها ملفات المحاكم المصرية.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

وتعرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5 يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر في تمام الساعة 10 مساء على قناة DMC، وستعرض الحلقة في نفس اليوم على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت أول أربع حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة  ومنصة Watch it على مدار الأسبوعين الماضيين، وكانت القضية الأولى التي قدمها المسلسل هي قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، أما الحلقة الثانية فقدمت قضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

أما القضية الثالثة فدارت حول فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدها من ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت، وفي القضية الرابعة ناقش المسلسل قضية سرقة العقارات.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه المخرج عمرو سلامة برنامج كاستينج ساعته وتاريخه عمرو موسى قضية نيرة أشرف قناة DMC مسلسل ساعته وتاريخه موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 5

مواد متعلقة

من الشاشة إلى كرسي الرئاسة، فنانون وإعلاميون أصبحوا رؤساء دول

بعد نجاح "الثمن"، رزان جمال تعود للدراما المعربة بمسلسل “القدر" نهاية ديسمبر

مسلسل وتر حساس الحلقة 35، عبد الرحمن يفجر مفاجأة بخصوص ليلي

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3، انتحار فتاة جامعية بعد تعرضها للتهديد بنشر صورها على الإنترنت

أشهرها غرام في الكرنك، أعمال فنية تم تصويرها في الأقصر (صور)

القصة لم تنته بعد، شاليمار الشربتلي تحتفي بالحكم وعمر زهران يستأنف وهالة صدقي توجه رسالة غامضة

اليوم، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 3

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور)

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفدرالية والقناة الناقلة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

فقد الوعى نهائيًا.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ومنع الزيارة عنه

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية