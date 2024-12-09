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ثقافة وفنون

فركش، انتهاء تصوير مسلسل رقم سري

أبطال رقم سري، فيتو
أبطال رقم سري، فيتو

مسلسل رقم سري ، انتهى المخرج محمد عبد التواب “توبة” من تصوير مسلسل رقم سري الذي يعرض حاليًا ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.

واحتفى عمرو وهبة بانتهاء تصوير العمل بنشر فيديو عبر خاصية “الاستوري” من خلال حسابه على انستجرام للمخرج محمد عبد التواب وهو يقول “فركش” في إشارة منه لإنتهاء تصوير العمل.

وحرص المشاركين في العمل على التقاط صورة تذكارية جماعية بعد الانتهاء من التصوير.

ظهور مفاجيء لحنان مطاوع في مسلسل رقم سري

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل رقم سري حدوث مفاجأة غير متوقعة بظهور الفنانة حنان مطاوع “رضوى”، والتي كانت بطلة الجزء الأول من مسلسل صوت وصورة الذي يعد رقم سري امتداد له.

وظهور رضوى قد يكون من أجل الشهادة لصالح لطفي عبود “صدقي صخر” ولمساعدته في الحصول على البراءة وإنقاذه من التهمة المنسوبة إليه.

واحتفى متابعو المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة رضوى واعتبروا ظهورها بمثابة المنقذ للطفي الذي جمعتهما قصة حب في الجزء الأول من المسلسل.

موعد حلقات مسلسل رقم سري 

وفيما يتعلق بموعد حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإنها تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC.

وفيما يتعلق موعد عرضه حلقات مسلسل رقم سري 2024 على منصة واتش ات فإنها تعرض من السبت للأربعاء في تمام السابعة مساء.

أبطال مسلسل رقم سري

وبعيدا عن موعد عرض حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإن العمل يشارك به نخبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

قصة مسلسل رقم سري 

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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