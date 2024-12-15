تحذير من مواد في مستحضرات التجميل تؤثر سلبا على الجهاز التناسلي

أشار تقرير أعده خبراء Roskachestvo إلى أن مستحضرات التجميل المحتوية على الفثالات تؤثر سلبا على الغدد الصماء والجهاز التناسلي.



وجاء في التقرير: "لم يدرس التأثير الكامل والشامل للفثالات على البشر، ولكن يعتقد أنها تؤثر سلبا على الغدد الصماء والجهاز التناسلي، لذلك يمنع استخدامها من قبل النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية ومرض الربو".

ووفقا لخبراء Roskachestvo (نظام الجودة الروسي)، تستخدم الفثالات في مستحضرات التجميل لإعطاء الكريمات البنية والخصائص والكثافة المطلوبة، وكذلك لتعزيز رائحة العطور والحصول على بنية مرنة لطلاء الأظافر. وتمنع الفثالات تبخر الرطوبة من سطح الجلد وتحمي من تأثير عوامل الوسط المحيط. وتدخل هذه المادة الكيميائية إلى جسم الإنسان عن طريق أبخرة مستحضرات التجميل المعطرة أو عن طريق الجلد.

يذكر أن الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل التي لا تستخدم الفثالات في منتوجاتها تكتب على عبواتها - من دون فثالات، لذلك يجب الانتباه إلى هذه الإشارة.

وينصح خبراء Roskachestvo باستخدام مستحضرات تجميل خالية من الفثالات قدر الإمكان ومن الأفضل شراء الكريمات في علب زجاجية وليس من البلاستيك لأنه عند تسخين البلاستيك، تنطلق منه مواد ضارة بما فيها الفثالات، ما يزيد من تركيز الفثالات الموجود في الكريمات.

ويشمل هذا التحذير بشكل خاص كريمات الوقاية من الشمس التي غالبا ما تترك على الشاطئ تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفثالات هي أملاح حمض الفثاليك- مركب كيميائي ينتمي إلى الأحماض ثنائية الكربوكسيل العطرية. يوجد المركب على شكل بلورات بيضاء اللون، وتوجد منه صيغتان - حمض الإيزوفثاليك وحمض التيريفثاليك. يطلق على أملاح واسترات المركب اسم فثالات التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة اللدائن (البلاستيك).

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