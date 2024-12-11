ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق بمنشأة ناصر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات داخل مخزن خاص به "غيــر مرخـــص" كائن بدائرة القسم).



ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.