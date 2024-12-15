احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

شارك مواطنون سوريون من قرية "صليب التركمان" احتفالات سكان قرية "الشبطلية" في ريف محافظة اللاذقية بولادة سوريا الجديدة أمس السبت.



ويظهر في فيديو للمواطنة بشرى بدر حلوم، مواطنون يرفعون علم الثورة السورية ويهتفون: “واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”.



جدير بالذكر أن القريتين كانتا على ضفتين مختلفتين في الأحداث السورية التي طالت لقرابة 14 عاما وتنتميان لطائفتين في صميم ولب الحرب.



ويرى كثيرون من متابعي الشأن السوري محافظة اللاذقية على أنها النقطة الأخطر في جسد العيش الأهلي بمرحلة ما بعد نظام الأسد في سوريا على الرغم من التطمينات التي تبعثها سلطات البلاد الجديدة وتعاملها مع أكثر من حادثة أمنية كادت أن تؤدي لمسارات لا تحمد عقباها.

كما احتفل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) في سوريا بسقوط بشار الأسد ونظامه.

وشهدت مناطق مختلفة في سوريا الجمعة 13 ديسمبر يوما استثنائيا عقب سقوط نظام بشار الأسد حيث احتشدت جموع كبيرة من السوريين في عدة ساحات وميادين معبرين عن فرحتهم بهذا الحدث.

وفي دمشق تجمعت الحشود في ساحة الأمويين بعد أداء صلاة الجمعة التي أطلق عليها اسم "جمعة النصر"، وهو الاسم الذي دعا إليه قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع.

وكان زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني قد دعا الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة" وسقوط النظام السوري.

وأكد في كلمة بثت عبر منصات الهيئة على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين".

كما شدد الجولاني على "أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التعاون والعمل لبناء سوريا جديدة".

وللتذكير، فقد أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح الأحد 8 ديسمبر 2024 في بيان على التلفزيون السوري الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.

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