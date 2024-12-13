الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجولاني يدعو السوريين للنزول للميادين احتفالا بإسقاط نظام الأسد

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بـ الجولاني، اليوم الجمعة، السوريين للنزول للميادين احتفالا بانتصار الثورة على نظام بشار الأسد.

ووجه أحمد الشرع حديثه للسوريين، قائلا: “لنتجه بعد ذلك إلى بناء هذا البلد”.

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

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