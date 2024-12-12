الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية السورية: نرحب بأي مبادرة تسهم في إعادة إعمار البلاد

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أكد السفير الدكتور رياض عباس، مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن الشعب السوري يقف متحدًا تحت راية واحدة لدعم المرحلة الجديدة التي تقودها حكومة الإنقاذ، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة حظيت بترحيب كبير من السوريين داخل البلاد وخارجها.

 

إعادة إعمار سوريا

وأوضح عباس، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود الحالية تُركز على خدمة الوطن وتحقيق مصلحة الشعب بعيدًا عن النزاعات والتجاذبات، لافتا إلى أن سوريا ترحب بأي مبادرات تسهم في تعزيز استقرارها وإعادة إعمارها، وتعمل وفق رؤية وطنية واضحة لتحقيق التحولات الإيجابية على المستويات كافة.

 

استقلالية القرار الوطني السوري

وواصل: "سوريا تتعامل مع جميع الأطراف بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية، وتسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني"، مؤكدا انفتاح سوريا على توطيد علاقاتها مع الدول العربية، مع الالتزام بنهج سياسي مستقل تدعمه حكومة الإنقاذ لتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية السورية سوريا إعمار سوريا إعادة إعمار سوريا حكومة الإنقاذ السورية الشعب السورى

مواد متعلقة

السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان الأوضاع في سوريا وسبل استعادة الأمن والاستقرار

البيت الأبيض: الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة

تطورات الأوضاع في سوريا، وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

الأكثر قراءة

وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس بالبنك المركزي

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية لهذا السبب

قرارات جريئة للأعلى لتنظيم الإعلام، إلغاء فقرات تحليل أداء الحكام ومنع البث المباشر للبرامج الرياضية بعد 12 صباحا

خرج باكيا، عمار حمدي يغادر مباراة المحلة وزد بعد 7 دقائق من نزوله (صور)

عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إتمام التفاوض مع ميكالي لتدريب الفريق

كأس الرابطة، غزل المحلة يضرب زد بثلاثية في الشوط الأول (صور)

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة

منوعات

المزيد

إحصائية: السوريون يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في ألمانيا

ألمانيا تطالب مواطنيها بالتزود بالماء والغذاء لمدة 3 أيام، ما القصة؟

روسيا توسع قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

بكام سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 12 ديسمبر

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بانفراج قريب وبداية حياة مليئة بالخير

خواطر الشعراوي، قصة جماعة من اليهود قرأوا التوراة غير المحرفة (فيديو)

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية