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ثقافة وفنون

موعد حفل روبي وبهاء سلطان في فاميلي بارك

روبي وبهاء سلطان،
روبي وبهاء سلطان، فيتو

يحيي الثنائي بهاء سلطان وروبي حفلا غنائيا في فاميلي بارك 6 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

حفل بهاء سلطان وروبي في فاميلي بارك  

ومن المفترض أن يقدما روبي وبهاء سلطان خلال حفل فاميلي لاند، عدد كبير من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

مسلسل درامي جديد لـ روبي

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

وتدخل روبي ونيللي بروفات العمل الجديد خلال الفترة القادمة من أجل التحضير للعمل وبدء التصوير في أقرب فرصة حيث تجرى حاليًّا اختيار باقي طاقم العمل الجديد، ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبًا.

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة" كما قدمت النجمة نيللي كريم مسلسل "فراولة" رمضان الماضي.

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بهاء سلطان و روبي الفنان بهاء سلطان والفنانة روبي حفل بهاء سلطان و روبي في فاميلي بارك

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