مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط–الوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 آخرون من أسرة واحدة، منذ قليل، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 120 من الطريق أسفر عن مصرع ماجدة ظريف صموئيل، 40 عامًا، ومقيمة بالخارجة، وإصابة كل من الفي زاهر نبيل، 45 عامًا، نادرين الفي زاهر، 11 عامًا، بوستينيا الفي زاهر، 6 أعوام.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين وجثة المتوفية لمستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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