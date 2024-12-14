بسبب 50 ألف جنيه، مشاجرة بين شقيقين وأبنائهما تسفر عن قتيل ومصابين

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مشاجرة نشبت بين شقيقين وأولادهما بدائرة قسم شرطة الوراق، أسفرت عن مقتل أحد أبناء الشقيقين على يد ابن عمه المصاب، بينما أصيب والد المتهم، وتم نقلهم للمستشفى وتم القبض على الطرف الآخر.

كان رئيس مباحث قسم الوراق تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة بين أشقاء أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.

تم علي الفور الانتقال لموقع الحادث وتبين مقتل نجل الطرف الأول 22 عامًا، توفي نتيجة طعنة نافذة في الصدر، والطرف الثاني، شقيق الطرف الأول، الذي أصيب بجرح طعني في البطن، بالإضافة إلى ابنه 16 سنة المتهم بقتل نجل الطرف الأول، وبفحص الحادث تبين نشوب مشاجرة بين الشقيقين بسبب شراء منزل.

وأظهرت التحريات أن الطرف الثاني قام بشراء منزل، وبعد إتمام الصفقة، حصل والد القتيل على 50 ألف جنيه من ثمن المنزل، لكنه رفض إعادة الأموال، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.

خلال هذه المشاجرة، قام المتوفى بالاعتداء على عمه باستخدام سلاح أبيض، وعندما شاهد نجل المصاب ما حدث لأبيه، استل سكينًا وطعن الضحية مما أدى إلى مقتله وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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