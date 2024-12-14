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خارج الحدود

وزير الخارجية يعقد لقاءات جانبية على هامش اجتماعات لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بالعقبة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي اليوم عددًا من اللقاءات الجانبية مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك على هامش اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي عقدت بالعقبة.

 

محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا التي تستند على ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.

 

رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل

وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي. كما أدان الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

وزير الخارجية يعقد لقاءً مع الجالية المصرية في العقبة (صور)

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا في العقبة

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