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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي بالرئيس التنفيذي لـ"شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة" (AVIC)

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

استكمالًا للقاءاته على هامش الزيارة للعاصمة الصينية بكين، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بـ "تشيان رونج" الرئيس التنفيذي لـ"شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة" (AVIC).

أشار وزير الخارجية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي تُعد من أبرز الشركاء التنمويين والتجاريين لمصر، مشيدًا بمشروعات الشركة الصينية في السوق المصري، وفي مقدمتها مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، كما يُعتبر من أبرز ثمار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأحد الركائز الأساسية في استراتيجية وزارة النقل لتوفير منظومة نقل متطورة وحديثة، استكمالًا للنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف

في سياقٍ مُتصل، نوه عبد العاطي باستعداد وزارة الخارجية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة، لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها الإسراع بوتيرة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، والذي يحظى بأولوية لدي القيادة السياسية في مصر في إطار العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. 

وأعرب عن التطلع لتوسيع نطاق التعاون مع الشركة الصينية في مجال البنية التحتية، وكذا لتدشين أطر للتعاون الثلاثي في إفريقيا في هذا المجال الهام.

كما ثمن وزير الخارجية الجهود التي قامت بها الشركة الصينية لتوفير برامج التدريب المهني في الصين لثلاث دفعات من المتدربين المصريين في مجالات قيادة وصيانة القطار الكهربائي الخفيف، بالتعاون مع "معهد تدريب نانينج للسكك الحديدية"، وأعرب عن تطلع الجانب المصري لزيادة دورية انعقاد تلك الدورات التدريبية التي تستهدف تأهيل العاملين في قطاع السكك الحديدية في مصر، في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم المهني.

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الشراكة الاستراتيجية مع الصين الشركة الصينية في السوق المصري القطار الكهربائي الخفيف الصين وزارة النقل

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