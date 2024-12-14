أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس.. الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام.. تحذيرات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات نصف العام

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية، والتي قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك عوامل تدفع إلى زيادة نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وخاصًة في الفترة بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام.

شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعةعملية صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 غدًا الأحد.

سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومي.

الآثار المصرية، كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات وزير الآثار الأسبق، عن عدد القطع الأثرية المهربة التي نجحت الدولة في استردادها.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الأخرى التابعة لوزارة التموين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك على هامش الاحتفال بتدشين محطة أبيدوس للطاقة الشمسية اليوم بمحافظة أسوان.

امتحانات نصف العام 2025، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن آخر تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

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