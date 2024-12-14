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غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024، فيتو

شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعةعملية صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 غدًا الأحد.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 غدًا الأحد.

ويبدأ المستفيدون صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 غدًا الأحد، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات

 

وكانت قد أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. 

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024،فيتو
صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024،فيتو

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

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صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة فروع بنك ناصر الاجتماعى وزيرة التضامن الاجتماعي

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