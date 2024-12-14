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خارج الحدود

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك عوامل تدفع إلى زيادة نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، وخاصًة في الفترة بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام.

انتشار الفيروسات 

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الطقس البارد يشجع الأشخاص على الوجود في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، وهذه بيئة أكثر سهولة لانتشار الفيروسات، وإصابة الإنسان بها.

 

انتشار الفيروسات التنفسية لهذا السبب

وتابع: «نقص التعرض للشمس يؤدي إلى نقص فيتامين د وقد يؤدي إلى نقص المناعة وبالتالي هذه الفترة موائمة لانتشار الفيروسات التنفسية والتي تصيب الجهاز التنفسي وهي الأنفلونزا ومتحورتاها»، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يشير إلى أن معدلات الإصابة أعلى من العام الماضي وأنه لا يوجد أيَضًا فيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الوفاة.

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ولفت إلى أن وحدات الترصد تشير إلى أن معدلات الإصابة ودخول المستشفيات أقل من العام الماضي.
 

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