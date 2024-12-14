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رياضة

بيراميدز في مهمة صعبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 

مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

تعد مواجهة بيراميدز والترجي صعبة للغاية لكلا الفريقين اللذين يسعيان للفوز، حيث يمنح فوز أي منهما صدارة المجموعة. 

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والترجي التونسي

وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. 

 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز 

 

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل. 

 

ترتيب مجموعة بيراميدز 

ويحتل فريق  بيراميدز  صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

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