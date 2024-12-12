الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات  دوري أبطال أفريقيا.

 

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية والنصف من ظهر غدًا الجمعة، بقاعة مؤتمرات ستاد رادس الذي ستقام عليه مباراة السبت، حيث يتحدث يورتشيتش والشناوي للإعلام التونسي حول استعدادات الفريق للقاء الهام.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على ستاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

 

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ترتيب مجموعة بيراميدز 

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز نادي بيراميدز يورتشيتش أحمد الشناوي مباراه بيراميدز والترجي

مواد متعلقة

بيراميدز يخوض أول تدريباته الجماعية في تونس قبل مواجهة الترجي

أحمد توفيق يظهر بقناع في تدريبات بيراميدز بتونس (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

رغم عدم قيده إفريقيا، صديق إيجولا ينضم لبعثة بيراميدز في تونس

الأكثر قراءة

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

البنك المركزي: إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات المحمول وتفعيل أبل باي

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

منوعات

المزيد

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة ذكر النبي نوح في القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية