يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وحارس المرمى أحمد الشناوي، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية والنصف من ظهر غدًا الجمعة، بقاعة مؤتمرات ستاد رادس الذي ستقام عليه مباراة السبت، حيث يتحدث يورتشيتش والشناوي للإعلام التونسي حول استعدادات الفريق للقاء الهام.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على ستاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

ترتيب مجموعة بيراميدز

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.