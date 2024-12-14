السيطرة على حريق في برج شبكة تقوية لشركة محمول بالشيخ زايد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب في برج شبكة تقوية إرسال للهواتف المحمولة، بالحي الـ 16 بدائرة قسم شرطة مدينة الشيخ زايد.

وكانت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق في برج شبكة تقوية إرسال للهواتف المحمولة، بالحي رقم 16 في مدينة الشيخ زايد وعليه تم الدفع بـ 3 سيارات الإطفاء.

وتمت إخماد الحريق دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وتواصل قوات البحث الجنائي وفريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق ومعاينته فور انتهاء قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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