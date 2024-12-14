كراهية وطلاق وأمراض، العثور على أعمال سحر وطلاسم بمقابر عين شمس

عثر أهالي وشباب منطقة عين شمس بالقاهرة أثناء قيامهم بحملة لتنظيف وتطهير المقابر على أعمال سحر وطلاسم وأحجبة الأمر الذي أثار الجدل بين الأهالي.

مقابر عين شمس

وتضمنت هذه الأعمال صورًا لعروسين تحمل عبارات تشير إلى الكراهية والطلاق، وصورة أخرى لشخص كُتب عليها "سرطان"، إلى جانب طلاسم أخرى تهدف لإلحاق الأذى بالمواطنين.

انتشار الخرافة واللجوء إلى السحر

وهذه الأعمال يقوم بها دجالون يزعمون قدرتهم على إيذاء الآخرين عبر السحر، مستغلين ضعف الوعي والوازع الديني والإيمان بالخرافات لدى بعض الأفراد.

ويلجأ هؤلاء الأشخاص إلى السحرة لتحقيق الانتقام أو لأغراض شخصية، مقابل دفع الأموال أو تقديم الهدايا، في ظاهرة تعكس انتشار الخرافة والدجل.

جهود الأهالي في مواجهة الظاهرة

وقام شباب وأهالي عين شمس، بحملة لتنظيف المقابر، بمشاركة مشايخ زعموا قدرتهم على فك الطلاسم والأعمال السحرية، تأتي هذه الجهود كخطوة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على المجتمع وتزرع الكراهية بين أفراده.

وأكد الأهالي أهمية التوعية بخطورة مثل هذه الممارسات وضرورة الالتزام بالقيم الدينية والعقلانية في حل الخلافات، بدلًا من اللجوء إلى السحر والشعوذة.

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