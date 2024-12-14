أوراق وشروط تجديد إقامة الأجانب في مصر.. أبرزها جواز سفر ساري وشهادة حسن سير وسلوك.. وهذه أسباب ترحيلهم خارج البلاد

تسمح ح وزارة الداخلية للأجانب المكوث داخل البلاد وفقا لتصريح بالإقامة، يصدر لهم من قبل قطاع الجوازات وتكون الإقامة مؤقتة أو دائمة، وتمنح المؤقتة عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها لمدة عام آخر، أما الإقامة الدائمة فيمكن منحها بعد 5 سنوات من المؤقتة.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، الشروط والإجراءات، والأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر،ومدة صلاحيتها، وأماكن تجديدها بفروع قطاع الجوازات بوزارة الداخلية وأنواعها، وبعض النصائح المهمة عند تجديد الإقامة للأجانب وفقا للقانون المصري.

أولا- الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في مصر للأجانب

- شهادة قيد عائلي.

- شهادة قيد فردي.

- صورة من جواز السفر.

- 3 صور شخصية حديثة.

- بطاقة الإقامة المنتهية الصلاحية.

- إيصال سداد رسوم تجديد الإقامة.

- شهادة حسن سير وسلوك من الشرطة.

- جواز السفر الأصلي (ساري)، ونسخة منه.

- إثبات الإقامة في مصر، (عقد إيجار أو إيصال كهرباء أو إيصال ماء).

- شهادة من جهة العمل أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى تثبت سبب وجودك في مصر.

ثانيا_ إجراءات وخطوات تجديد الإقامة في مصر:

- الذهاب لمكتب الجوازات التابع لوزارة الداخلية قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية.

- تقديم الأوراق المطلوبة في المكتب.

- يقوم موظف الجوازات بمراجعة الأوراق.

- يتم بعدها إصدار ختم تجديد الإقامة على جواز السفر.

ثالثا_ أنواع الإقامات في مصر

- الإقامة السياحية تبدأ مدتها القانونية من شهر وتنتهي بسنة.

- إقامة الطلاب، تبدأ مدتها من 3 أشهر وتنتهي بسنة واحدة.

- الإقامة الاستثمارية تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات.

- الإقامة العقارية تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات.

- إقامة المتزوجين من المصريين تتراوح مدتها بين سنة و3 سنوات.

- الإقامة في مصر للاجئين.

رابعا_ شروط تجديد الإقامة للأجانب في مصر

- جواز السفر ساري.

- دفع رسوم تجديد الإقامة.

- قضاء فترة الإقامة المطلوبة في مصر.

- خاليا من الجرائم أو المخالفات الجنائية.

خامسا_ أماكن تجديد الإقامة في مصر

- فرع القاهرة: 11 شارع الفلكي، باب اللوق، القاهرة.

- فرع القاهرة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

- فرع الجيزة: 16 شارع عدلي، الدقي، الجيزة.

- فرع الجيزة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

- فرع الإسكندرية مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

- فرع الإسكندرية: 11 شارع طلعت حرب، محطة الرمل، الإسكندرية.

سادسا_ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأجانب المقيمين في مصر

-ترحيل خارج البلاد للأجانب المقيمين في مصر و منتهي صلاحية إقامتهم ولم يقوموا بتجديد إقامتهم من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية

-ملاحقتهم أمنيا وترحيلهم لخارج البلاد بعد انتهاء فترة زمنية لمدة شهر لتقنين أوضاعهم وتجديد ترخيص إقامتهم

- توقف الدولة تنفيذ كافة الخدمات للأجانب الذين لم يحصلوا على كارت الإقامة

سابعا_ مصدر أمني وقواعد ترحيل الأجانب المخالفين لقانون الإقامة في مصر

وكشف مصدر أمني أن مصر تلتزم بالإطار القانونى والتشريعى فى تعاملها مع أصحاب الجنسيات الأجنبية عندما ترحل أيا منهم خارج البلاد.

وأوضح أنه بالنسبة إلى طالبي اللجوء الي مصر لظروف أمنية أو نسانية، فإن هناك نظاما متبعا ومعمولا به يتم بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأكد المصدر إلى أن السلطات المصرية لا تميز بين أصحاب جنسية وأخرى عندما ترحل أيا منهم خارج البلاد حال وجود سبب قانوني لترحيله.

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