السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ملتقي خدمي ضمن مبادرة "بداية"

نائب محافظ سوهاج,
نائب محافظ سوهاج, فيتو

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ، سوهاج فى فعاليات الملتقي الخدمي "بشبابها كامب" الذى نظمته حملة "بشبابها" بمشاركة 1500 شاب وفتاة، وبحضور النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ، ونخبة من الشخصيات العامة من داخل وخارج المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” على مستوى المحافظة.

نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ملتقي خدمي بمشاركة 1500 شاب وفتاة

 

وقد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملتقى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تقدم 35 شركة خدماتها للشباب، كما يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تسهيلات كبيرة للمتقدمين، بالإضافة إلي فرص عمل لذوي الهمم، وورش عمل وتدريبات.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات الشبابية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيدًا بدور مبادرة "بشبابها كامب" في تحقيق هذا الهدف.

وخلال مشاركته في الملتقى، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية مثل تلك الملتقيات فى تقديم الخدمات المتنوعة للشباب، خاصة توفير فرص العمل، مؤكدا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية جديدة لبناء الإنسان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: نشاط الجوالة يهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء

قرار جديد من محافظ سوهاج بشأن تخصيص وحدات "سكن كريم"

إعلام سوهاج تنظم ورشة عمل لتدريب الطلاب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مديرية أوقاف سوهاج تتسلم 5 أطنان من لحوم الصكوك لتوزيعها على المستحقين

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

بسبب 50 ألف جنيه، مشاجرة بين شقيقين وأبنائهما تسفر عن قتيل ومصابين

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

منوعات

المزيد

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

المزيد
الجريدة الرسمية