نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ملتقي خدمي ضمن مبادرة "بداية"

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ، سوهاج فى فعاليات الملتقي الخدمي "بشبابها كامب" الذى نظمته حملة "بشبابها" بمشاركة 1500 شاب وفتاة، وبحضور النائب محمد لبيب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ، ونخبة من الشخصيات العامة من داخل وخارج المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” على مستوى المحافظة.

نائب محافظ سوهاج يشارك في فعاليات ملتقي خدمي بمشاركة 1500 شاب وفتاة

وقد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملتقى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث تقدم 35 شركة خدماتها للشباب، كما يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تسهيلات كبيرة للمتقدمين، بالإضافة إلي فرص عمل لذوي الهمم، وورش عمل وتدريبات.

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات الشبابية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيدًا بدور مبادرة "بشبابها كامب" في تحقيق هذا الهدف.

وخلال مشاركته في الملتقى، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية مثل تلك الملتقيات فى تقديم الخدمات المتنوعة للشباب، خاصة توفير فرص العمل، مؤكدا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطن المصري في جميع المجالات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية.

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