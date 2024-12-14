رئيس جامعة سوهاج: نشاط الجوالة يهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ختام مهرجان الأسمار الخامس لجوالي وجوالات الجامعة، الذى نظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأقيمت الفعاليات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وحماده حبارير مدير إدارة الجوالة، وعدد من أخصائي رعاية الشباب بالكليات المختلفه.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور حسان النعماني، عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة المتميزين والموهوبين فى كافة الأنشطة الطلابية، مشيدًا بما شاهده من فقرات وعروض خلال فعاليات ختام المهرجان، أظهرت براعة ومهارة فريق جوالي وجوالات الجامعة، مؤكدًا أن مثل تلك اللقاءات والمهرجانات تستهدف تنمية مهارات وقدرات الجوالين والجوالات ورفع كفاءتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع الجامعي، إلى جانب تعزيز قيم الجوالة والحياة الخلوية، والاعتماد على النفس والعمل الجماعي، وأيضًا تدريب الطلاب على تحمل المسئولية وأنشطة السمر الفردي والجماعي، واكتشاف المواهب المختلفة لطلاب الجوالة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس، إن نشاط الجوالة يهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي ومساعدة الآخرين، بالإضافة إلى اكساب الطلاب قدر عال من الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، موضحًا أن المهرجان شارك به 200 طالب وطالبة يمثلون 12 كلية، وخلال حفل الختام استعرضت كل كلية فقرة سمر لمدة 25 دقيقة، شملت أغاني كشفية ووطنية ودينية، واسكتشات مسرحية تعبر عن مشكلة او قضية مجتمعية وكيفية حلها.

وأوضح كل من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد عاطف، أنه خلال حفل ختام المهرجان تم الإعلان عن جائزة كأس رئيس الجامعة لأفضل عروض كشفية، وقد فازت بالمركز الأول فريق كلية التربية الرياضية، والمركز الثاني فريق كلية التمريض، والمركز الثالث لفريق كلية الصيدلة، مضيفًا أن لجنة تحكيم المهرجان أعلنت أيضًا عن الكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، والتى قدمت أفضل نشاطات وعروض خلال فعاليات المهرجان على مدار يومين، حيث فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وكلية التجارة بالمركز الثاني، وكلية التربية بالمركز الثالث، وكلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الثالث مكرر.

وقال حماده حبارير، أن هيئة تحكيم مهرجان الأسمار ضمت كلا من ياسر طايع مستشار لجنة التحكيم، وعمار الدرديري رضوان قائد لجنة التحكيم، وأحمد مختار نائب لجنة التحكيم، وعمر فراج عضو لجنة التحكيم، ورحاب مصطفي عضو لجنة التحكيم، إضافة إلى مصطفي إيهاب، وماهيتاب كمال سكرتارية لجنة التحكيم، مقدمًا الشكر لمسئولي نشاط الجوالة بالإدارة القائمين على متابعة وتنفيذ فعاليات مهرجان الاسمار وهم كابتن محمد شوقي، وكابتن إسلام حجازي.

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