سورة «الطلاق» من السور المدنية الخالصة، وقد سماها عبد الله بن مسعود بسورة النساء القصرى، أما سورة النساء الكبرى فهي التي بعد سورة آل عمران،وكان نزول سورة الطلاق بعد سورة «الإنسان» وقبل سورة «البينة»، وترتيب سورة الطلاق بالنسبة للنزول:السادسة والتسعون، أما ترتيبها بالنسبة لترتيب المصحف، فسورة الطلاق هي السورة الخامسة والستون، وفيما يلي نستعرض معكم فضل سورة الطلاق وأسماؤها وفيمن نزلت

فضائل سورة الطلاق

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

فضل سورة الطلاق وأسماؤها وفيمن نزلت

أسماء سورة الطلاق

- سورة الطلاق: عرفت تسمية هذه السورة (بسورة الطلاق) وشاعت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة. وجاءت تسميتها في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت سورة الطلاق بالمدينة».

- وجه التسمية: سُميت سورة الطلاق، لأنها بينت أحكام الطلاق والعدة فيها، وافتتحت بقوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [آية: ۱].

- سورة النساء القصرى: وسمَّاها بهذا الاسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه البخاري عن مالك بن عامر قال: «كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين فقال: أتجعلون عليها التغليظ‍ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطُّولى: {وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [آية: ٤]»

- وجه التسمية: وجه تسميتها بسورة النساء القصرى، لأنها بينت بعض الأحكام الخاصة بالنساء وهي أحكام الطلاق وما يتعلق بها، وخُصت بالقصرى تمييزًا لها عن سورة النساء. وهذا الاسم هو اجتهاد من الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد وصفها بالقصرى احترازًا عن السورة المشهورة باسم النساء، وليس توقيفيًّا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سورة النساء الصغرى هكذا قال مقاتل في [عمدة القاري:19/350] والمخللاتي في [القول الوجيز: 318]

سبب نزول سورة الطلاق



روى قتادة ، عن أنس قال: طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة .



وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضا، [ ص: 225 ] فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العدة التي أمر الله بها.



روى البخاري ، ومسلم عن قتيبة عن الليث عن نافع ، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء.

موضوعات سورة الطلاق

1- ذِكرُ الطَّلاقِ المشروعِ، وما يَعقُبُه مِن العِدَّةِ والإرضاعِ، والإنفاقِ والإسكانِ.

2- الإشهادُ على الطَّلاقِ، وعلى المراجَعةِ.

3- النَّهيُ عن الإضرارِ بالمطَلَّقاتِ، والتَّضييقِ عليهنَّ.

4- التَّذكيرُ المتكَرِّرُ بوُجوبِ تقوى اللهِ تعالى، والمحافظةِ على أداءِ تكاليفِه.

5- بيانُ حُسنِ عاقِبةِ التَّوكُّلِ على اللهِ.

6- ذِكرُ سُوءِ عاقبةِ الَّذين فَسَقوا عن أمرِ رَبِّهم، وخالَفوا رُسُلَه.

7- تذكيرُ الأمَّةِ برحمةِ اللهِ بهم؛ حيثُ أرسلَ إليهم رَسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم.

8- بيانُ حُسنِ عاقبةِ المؤمِنينَ الصَّادِقينَ.

9- خُتِمَت السُّورةُ الكريمةُ بما يدُلُّ على كَمالِ قُدرةِ الله، وسَعةِ عِلمِه.

مقاصد سورة الطلاق

ومعظم آياتها يدور حول تحديد أحكام الطلاق، وما يترتب عليه من أحكام العدة، والإرضاع، والإنفاق، والسكن، والإشهاد على الطلاق، وعلى المراجعة.

وخلال ذلك تحدثت السورة الكريمة حديثا جامعا عن وجوب تقوى الله-تبارك وتعالى- وعن مظاهر قدرته، وعن حسن عاقبة التوكل عليه، وعن يسره في تشريعاته، وعن رحمته بهذه الأمة حيث أرسل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ليتلو على الناس آيات الله-تبارك وتعالى- ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه- سبحانه -

10 مفاتيح للفرج والعطاء في سورة الطلاق

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سورة الطلاق تحتوى على 10 مفاتيح للفرج والعطاء، وعلى المسلم أن يحافظ على تلاوتها عند وقوع أى هم أو غم والكرب والبلاء، مضيفا هذه السورة بها مفاتيح خاصة للنيل والإكرام من الله سبحانه وتعالى وكلها بركة، وعدد آياتها 12 آية".

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، الشىء العجيب أن سورة الطلاق بها مفاتيح فرج لا تحمله أية سورة أخرى فى القرآن الكريم، لا فى الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران..وهذه السورة تسمى سورة النساء القصيرة".

وتابع "الجندى"، قائلًا:"المفتاح الأول هو قوله تعالى لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، والثانى وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، والثالث وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، والرابع وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، والخامس إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، والسادس قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، والسابع وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، والثامن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ،والتاسع وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، والعاشر سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا".

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