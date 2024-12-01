«الهمزة» من السور المكية، وكان نزولها بعد سورة «القيامة» وقبل سورة «المرسلات» وعدد آياتها تسع آيات. والهمز يأتي بمعنى السّخرية، وظلم الناس باللسان أو باليد، وجاء في تعريف الهمْز: الذي يعتدي على الناس بيده ويضربهم، أو من يؤذي الناس بلسانه، وقيل هو الطعن في الناس بشدة وعنف، بغير حقٍّ وبما ليس فيهم.

وفيما يلي نستعرض أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟







فضائل سورة الهمزة



أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت

فيمن نزلت سورة الهمزة

تعدّدت أقوال المفسّرين فيما يخصّ الشخص الذي نزلت بسببه هذه السورة، وهل هو شخص واحد أم مجموعة: قال الطبري -رحمه الله-: إنّ أقوال السلف تعدّدت في بيان من هو المعني بقوله -تعالى-: (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ)، فقال بعضهم إنّ المقصود به هو أحد المشركين بعينه؛ وهو جميل بن عامر الجمحي، وقال آخرون إنّه الأخنس بن شُريق، ونُقل عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- إنّ المراد به مشرك كان يلمز الناس ويهمزهم، فيما عدّ الفريق الآخر أنّ هذه الآية تقصد كلّ من كانت هذه صفته ولا تتحدّث عن أحد معيّن.

وقال الرازي -رحمه الله-: إنّ أهل العلم تحدّثوا بشأن الوعيد بالويل في سورة الهمزة، هل هو خاص بأناس معينين أم يشمل من كان هذا فعله؟، فقال المحقّقون إنّه يكون لكل من كان هذا فعله كائنًا من كان، وأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقال آخرون إنّ المقصود به أُناس معينين، فورد عن عطاء والكلبي إنّ سورة الهمزة نزلت في الأخنس بن شُريق كان يلمز الناس ويغتابهم وخصوصًا سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

وقال مقاتل إنّها نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في غيابه ويطعن عليه في وجهه، وقال محمد بن إسحاق: "ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت في أمية بن خلف"، وقد ذكر الفرّاء أنّه كون السورة نزلت بلفظ عام لا يعني أنّها لم تقصد أُناس بعينهم.

وورد في لُباب النقول نقلًا عن ابن إسحاق: أنّ أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- همزه ولمزه- فأنزل الله تعالى سورة الهمزة.

قال ابن عاشور -رحمه الله-: في سبب نزول سورة الهمزة روي أنّها نزلت في مجموعة من المشركين كانوا يقومون بلمز المسلمين وسبّهم واختلاق الأخبار السيئة عنهم، وقد سُميّ من هؤلاء عدّة أشخاص؛ ومنهم: الوليد بن المغيرة المخزومي وأمية بن خلف وأُبّي بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وهؤلاء كلّهم من سادة قريش، بالإضافة إلى جميل بن معمر من بني جُمح الذي أسلم يوم فتح مكّة وشهد حُنينًا، وسُمّي من ثقيف الأسود بن يغوث والأخنس بن شريق، وكانوا أيضًا من سادات قبيلة ثقيف في الطائف آنذاك، وقال إنّ هذه السورة تعمّ جميع من قاموا بهذا الفعل من المشركين سواءٌ عُرفت أسماؤهم أم لا.

أسماء سورة الهمزة

سُميّت سورة الهمزة بهذا الاسم لورود هذه الكلمة في مطلعها حيث قال -تعالى-: (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ)، وذكر الفيروز آبادي أنّها تُسمّى أيضًا بسورة الحطمة لورود هذه الكلمة فيها، وذلك في قوله سبحانه: (كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ)، وقال ابن عاشور إنّها تُسمّة بسورة "الهمزة" معرّفة بال التعريف في معظم المصاحف، ولكنّها عُنونت في صحيح البخاري وبعض التفاسير بـ "سورة ويل لكل همزة".

أين نزلت سورة الهمزة؟

سورة الهمزة نزلت في مكة -ويشهد لهذا سبب النزول- فهي سورة مكيّة بالاتفاق. ترتيب نزول سورة الهمزة تُعدّ سورة الهمزة السورة الثانية والثلاثين في ترتيب نزول سور القرآن الكريم، وقد نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت





موضوعات سورة الهمزة



التَّهديدُ الشَّديدُ لِمَن يَعِيبُ النَّاسَ، ويَتهَكَّمُ بهم، ويَتطاوَلُ عليهم، بسَببِ كَثرةِ مالِه، وجُحودِه للحَقِّ، وبَيانُ عُقوبتِه.







أغراض سورة الهمزة



ومن أهم أغراضها: التهديد الشديد لمن يعيب الناس، ويتهكم بهم، ويتطاول عليهم، بسبب كثرة ماله، وجحوده للحق.

وقد ذكروا أن هذه السورة الكريمة نزلت في شأن جماعة من أغنياء المشركين، منهم: الوليد ابن المغيرة، وأمية بن خلف، وأبى بن خلف...

كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويشيعون الأقوال السيئة عنهم.

وهذا لا يمنع أن السورة الكريمة تشمل أحكامها كل من فعل مثل هؤلاء المشركين، إذ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.



والهمزة من الهمز، بمعنى الطعن في أعراض الناس، ورميهم بما يؤذيهم...

واللّمزة من اللمز، بمعنى السخرية من الغير، عن طريق الإشارة باليد أو العين أو غيرهما.

قال الجمل: الهمزة واللمزة: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الباغون العيب للبريء، فعلى هذا هما بمعنى واحد.

وقيل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب، واللمزة الذي يعيبك في الوجه وقيل: العكس.

وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أصل واحد، وهو الطعن وإظهار العيب، ويدخل في ذلك من يحاكى الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه...

.

ولفظ «ويل» مبتدأ وساغ الابتداء به مع كونه نكرة، لأنه دعاء عليهم، وقوله: لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ خبره، وهمزة ولمزة وصفان لموصوف محذوف.

أى: عذاب شديد، وخزي عظيم، لكل من يطعن في أعراض الناس، ويغض من شأنهم، ويحقر أعمالهم وصفاتهم، وينسب إليهم ما هم برآء منه من عيوب.

والتعبير بقوله: هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ يدل على أن تلك الصفات القبيحة، كانت عادة متأصلة فيهم، لأن اللفظ الذي بزنة فعلة- بضم الفاء وفتح العين- يؤتى به للدلالة على أن الموصوف به ديدنه ودأبه الإتيان بهذا الوصف، ومنه قولهم: فلان ضحكة: إذا كان يكثر من الضحك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.