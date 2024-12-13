سورة «عبس» من السور المكية، وتسمى سورة «الصاخة» وسورة «السفرة» لوقوع هذه الألفاظ فيها.

وكان نزولها بعد سورة «النجم» وقبل سورة «القدر»، وسورة عبس هي السورة الثالثة والعشرون في ترتيب النزول، أما في ترتيب المصحف فهي السورة الثمانون. وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة عبس

لسورة عبس العديد من الأسماء، وبرغم ذلك لم ترد أحاديث صحيحة في تسميتها بهذه الأسماء، ولم يذكر صاحب الإتقان هذه السورة في عداد السور ذوات الاسمين فأكثر وجاءت أسماؤها كالتالي:

- الاسم الأول سورة عبس: «عبس يعبسُ عبسًا، وعبس: قطب ما بين عينيه. وعبس تعبيسًا إذا كره وجهًا. والتعبس: التجهم».

اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة عبس وعنونت في المصاحف وكتب التفسير والسنة، ووردت تسميتها عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فيما أخرج عنهما ابن مردويه أنهما قالا: «نزلت سورة عبس بمكة». وترجم لها الحاكم في مستدركه (سورة عبس وتولى).

- الاسم الثاني: سورة السَّفَرة: والسفرة: الكتبة، واحدهم: سافرٌ، والسفرة: هم كتبة الملائكة الذين يحصون الأعمال. وقد ورد هذا الاسم في بعض كتب التفسير كتفسير الطبرسي، والجمل، والشوكاني، والألوسي.

كما عدَّها السخاوي الاسم الثاني للسورة، وسمَّاها العيني في شرح صحيح البخاري. - وجه التسمية: وجه تسميتها أنها وقعت فيها هذه اللفظة وهي في قوله تعالى: {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (۱٥) كِرامٍ بَرَرَةٍ (۱٦)}.

وجاء لفظ‍ الأسفار وهي الكتب الكبار واحد سفر في سورة الجمعة في قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفارًا} [آية: ٥].

- الاسم الثالث: سورة الصاخة: وسمَّاها بهذا الاسم الخفاجي في حاشيته كما ذكرها الألوسي في تفسيره، والقاسمي. وذكرها البقاعي في نظمه، ولعلهم سموها بسورة الصاخة، لأن هذه اللفظة وردت فيها في قوله تعالى: {فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (۳۳)}. ولم ترد في غيرها من سور القرآن الكريم.

- الاسم الرابع: سورة الأعمى: وتسمى سورة الأعمى، سمَّاها بذلك الجمل في الفتوحات، والألوسي في روح المعاني، وقال: «إنها سُميت في غير كتاب» ولم يفصل في كلامه.

- الاسم الخامس: سورة ابن أم مكتوم: قال ابن عاشور: «إن ابن العربي في الأحكام عنونها ب (سورة ابن أم مكتوم)».

- الاسم السادس: سورة عبس وتولى ققالَ عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ المَصْرِيُّ (ت: 197 هـ): (وأخبرني مالك بن أنسٍ، عن هشام بن عروة أنّه قال: نزلت: {عبس وتولّى}، في ابن أمّ مكتومٍ، أتى النّبيّ عليه السّلام، فجعل يقول: يا محمّد، استدنيني، قال: وعند النّبيّ رجلٌ من عظماء المشركين، قال: فجعل النّبيّ يعرض عنه ويقبل على الآخر، فقال: يا أبا فلانٍ، هل ترى بما أقول بأسًا، فيقول: لا، والدّمى، ما أرى بما تقول بأسًا، فأنزلت {عبس وتولّى (1) أن جاءه الأعمى}). [الجامع في علوم القرآن: 1/110-111]

وكل هذه الأسماء هي اجتهادية وهي تسمية للسورة بألفاظ‍ وقعت فيها ولم تقع في غيرها من السور أو التسمية لها بصاحب القصة.

سبب نزول سورة عبس

ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات ملخصها: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسا فى أحد الأيام، مع جماعة من زعماء قريش يدعوهم إلى الإِسلام، ويشرح لهم تعاليمه، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم - وكان كفيف البصر - فقال: أقرئنى وعلمن مما علمك الله، يا رسول الله، وكرر ذلك، وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإِسلام، رجاء أن يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير..

فلما أكثر عبد الله من طلبه، أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات التى عاتب الله - تعالى - فيها نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الإِعراض.. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، إذا رآه، ويقول له: " مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى " ويبسط له رداءه.. "قال الآلوسى: وعبد الله بن أم مكتوم، هو ابن خال السيدة خديجة، واسمه عمرو بن قيس.

وأم مكتوم كنية أمه، واسها عاتكة بنت عبد الله المخزومية، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من مرة.. وهو من المهاجرين الأولين، قيل: مات بالقادسية شهيدا نوح فتح المدائن أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه.

فضائل سورة عبس

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

موضوعات سورة عبس

1- عِتابُ اللهِ تعالى لرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عتابًا رقيقًا، على ما حَدَث منه مع ابنِ أمِّ مَكتومٍ الأَعمى.

2- الثَّناءُ على القُرآنِ، وأنَّه ذِكْرى ومَوعِظةٌ لِمَن عَقَل وتدبَّرَ.

3- إقامةُ الأدِلَّةِ على وَحدانيَّةِ اللهِ تعالى، بذِكرِ أصلِ نَشأةِ الإنسانِ، ونِعَمِ اللهِ عليه، وتَيسيرِ أسبابِ حَياتِه.

4- التَّذكيرُ بأهوالِ يومِ القيامةِ، وأحوالِ النَّاسِ فيه.

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

مقاصد سورة عبس

وقد افتتحت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب عليه نحو ضعفاء المسلمين، وبإرساء القاعدة التي يجب على المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس، والثناء على المؤمنين الصادقين مهما كان عجزهم وضعفهم والتحذير من إهمال شأنهم.

ثم تذكير المؤمنين بجانب من نعمه-تبارك وتعالى- عليهم، لكي يزدادوا شكرا له-تبارك وتعالى- على شكرهم، ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة، وبأحوال الناس فيه.

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