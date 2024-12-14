وزير الإسكان يتفقد اللمسات النهائية لأنظمة التشغيل بأبراج المنطقة الشاطئية

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية لأنظمة تشغيل (المياه والصرف والتكييف ومكافحة الحريق) للمرحلة الأولى بأبراج المنطقة الشاطئية، كما تجول بـ"كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن المرحلة الأولى من أبراج المنطقة الشاطئية تضم 15 برجًا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات بها.

تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية

كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة، وعددها 8 أبراج يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد منها، وتم تشغيل المنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددًا من المحال التجارية، وجراجا يسع آلاف السيارات.



كما تجول وزير الإسكان بـ"كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، وخاصة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتسليمها لحاجزيها فى المواعيد المحددة، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والاستعانة بالشركات الجادة لدفع معدلات العمل بالمشروعات.

موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين



واختتم المهندس شريف الشربيني، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المدينة التراثية، والتى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، وكذا عدد من مشروعات البنية الأساسية، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القباري بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية 1 بالمدينة، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف م3 يوميًا، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مختلف مشروعات البنية الأساسية لخدمة سكان وزوار المدينة.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.

ووجه المهندس شريف الشربيني بسرعة الانتهاء من إعداد تصميمات البحيرات المقرر تنفيذها جنوبالطريق الدولى الساحلى، للبدء فى التنفيذ، لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة جنوب الطريق، وسرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي.

ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة

كما وجه الوزير، بضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وسرعة إنهاء إجراءات التفاوض مع الكيانات المتواجدة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال اللجنة المشكلة للحصر والتفاوض، مؤكدًا تقديم كل الدعم لدفع معدلات التنمية بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

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