شريف الشربيني يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المدينة التراثية بالعلمين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المدينة التراثية، والتى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، وكذا عدد من مشروعات البنية الأساسية، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية وتشغيلها لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.



كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية 1 بالمدينة، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف م3 يوميًا، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مختلف مشروعات البنية الأساسية لخدمة سكان وزوار المدينة.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم السبت، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من إعداد تصميمات البحيرات المقرر تنفيذها جنوبالطريق الدولى الساحلى، للبدء فى التنفيذ، لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة جنوب الطريق، وسرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي.

ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة

كما وجه الوزير، بضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وسرعة إنهاء إجراءات التفاوض مع الكيانات المتواجدة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال اللجنة المشكلة للحصر والتفاوض، مؤكدًا تقديم كل الدعم لدفع معدلات التنمية بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، وكذا موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني - الأبراج الشاطئية - غيرها) بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال فى المواقيت المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

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