السبت 14 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: الحكومة خصصت التمويل اللازم لتوفير الوقود وعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى

رئيس الوزراء، فيتو
رئيس الوزراء، فيتو
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 عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن سعادته لافتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو، وهو الأمر الذى يعبر عن قوة العلاقة بين مصر والإمارات فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة خصصت التمويل اللازم لتوفير الوقود اللازمة للشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.

 

ويرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث يجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.

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