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حوادث

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه في القليوبية

القبض على 4 تجار
القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه، فيتو

 ألقت  أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 تجار مخدرات لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
 

غسل 70 مليون جنيه فى القليوبية 

 اضطلعت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغ الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

 

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 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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