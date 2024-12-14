مقتل شاب اعتدى عليه والده وعمه بالضرب في الغربية

شهدت قرية جناج التابعة لمركز بسيون بـ محافظة الغربية حادثة مأساوية أدت إلى مقتل شاب في العقد الثالث من عمره، إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل والده وعمه، بسبب اتهامه بسرقة مبلغ مالي من المنزل.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت بلاغا بوصول المجني عليه جثة هامدة للمستشفى العام متأثرًا بإصابته.

سرقة مبلغ مالي من منزل العائلة

علي الفور انتقلت الجهات الأمنية بـ الغربية وتبين الواقعة بدأت بتوجيه الشاب (أ.م) اتهامًا بسرقة مبلغ مالي من منزل العائلة، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف حاد بينه وبين والده (م.م) وعمه (ح.م). تصاعد الخلاف إلى الاعتداء بالضرب من قبل الوالد والعم على الشاب، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

القبض على الوالد والعم

على الفور، تحركت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم القبض على الوالد والعم فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وجود خلافات أسرية قديمة

وأكدت المصادر الأمنية بـ محافظة الغربية أن الحادث وقع نتيجة لوجود خلافات أسرية قديمة بقرية جناج حيث كان المبلغ المالي المفقود سببًا في الحادث.

فيما أعلنت النيابة العامة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وستواصل التحقيقات لمعرفة كافة تفاصيل الحادث.



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