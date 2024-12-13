الجمعة 13 ديسمبر 2024
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محافظات

السيطرة على حريق شقة في الغربية دون إصابات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شقة بمحلة مرحوم في الغربية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من السيطرة على حريق شقة سكنية بقرية محلة مرحوم التابعة لمدينة طنطا دون وقوع إصابات.

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كانت غرفة النجدة بـ محافظة الغربية، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بقرية محلة مرحوم على الفور توجهت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ. 

وتبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار وإخمادها بدون وقوع إصابات. 

تم تحرير محضر حيال تلك الواقعة وجارى استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

ومؤخرا، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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